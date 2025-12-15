На границе с Румынией мотоциклист пытался прорваться через КПП

Попытка незаконного пересечения КПП на границе с Румынией.

На украинско-румынской границе пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы с использованием мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Инцидент произошёл в пункте пропуска «Порубное». По данным пограничников, мужчина попытался на высокой скорости прорваться в направлении Румынии, проигнорировав законные требования об остановке.



Военнослужащие немедленно задействовали установленный алгоритм реагирования, подали команду «Барьер» и оперативно задержали нарушителя.

Чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії



Прикордонники пункту пропуску «Порубне» миттєво зреагували, подали команду «Бар’єр» та затримали порушника.



Стосовно нього складено адмінпротоколи і разом із мотоциклом передано представникам Національної поліції. pic.twitter.com/XNV8DdJPP9 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) December 15, 2025



В отношении мужчины составлены административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передали представителям Национальной полиции для дальнейшего разбирательства.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»