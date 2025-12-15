На границе с Румынией мотоциклист пытался прорваться через КПП

На украинско-румынской границе пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы с использованием мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Инцидент произошёл в пункте пропуска «Порубное». По данным пограничников, мужчина попытался на высокой скорости прорваться в направлении Румынии, проигнорировав законные требования об остановке.
Военнослужащие немедленно задействовали установленный алгоритм реагирования, подали команду «Барьер» и оперативно задержали нарушителя.
В отношении мужчины составлены административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передали представителям Национальной полиции для дальнейшего разбирательства.
