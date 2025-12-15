Польский президент: территориальные вопросы Украины обсуждают только США, Киев и Москва

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: открытые источники

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что обсуждение территориальных вопросов Украины должно проходить исключительно между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Об этом он рассказал в интервью порталу Wirtualna Polska.



«Территориальные вопросы должны обсуждаться исключительно между США, Украиной и Россией», — подчеркнул Навроцкий, исключив Европу из переговорного процесса.



Он также объяснил, что отсутствие Варшавы среди участников переговоров связано с ослабевшим авторитетом премьер-министра Польши Дональда Туска. При этом президент выразил личное желание принимать участие в переговорах с лидерами этих стран.



Навроцкий акцентировал, что Польша не намерена вмешиваться в формат переговоров, однако готова играть роль прямого посредника при необходимости.

Отмечается, что его заявление вызвало резонанс в Европе, где уже обсуждают возможные последствия исключения европейских стран из переговорного процесса.

Напомним, на переговорах в Берлине украинская сторона обозначила готовность к ряду политических шагов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»