Воздушные тревоги в Украине станут короче

В Украине внедряют новый подход к объявлению воздушных тревог — порайонное оповещение вместо сигналов на всю область, за исключением Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.



Дифференцированный сигнал позволит включать тревогу только там, где в конкретный момент существует реальная угроза. Это сокращает общее время тревог для громад, которые не находятся под прямой опасностью. Такой формат оповещения давно запрашивал бизнес: предприятия смогут работать без вынужденных простоев, а экономическая активность в регионах станет более стабильной.



На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах, после чего ее распространили на все области Украины. По данным правительства, новый подход уже дал ощутимый эффект, особенно в прифронтовых и центральных регионах.



Наибольшее сокращение времени тревог зафиксировано в Днепропетровской области — в отдельных громадах люди получили более 100 дополнительных суток без сигналов опасности. В Сумской области общее время тревог уменьшилось примерно на 50 дней, а в Харьковской — более чем на месяц в ряде громад.



Отмечается, что преимуществом стала скорость передачи сигнала: если раньше информация от Воздушных сил до ГСЧС доходила за несколько минут, то теперь этот процесс занимает всего 8—15 секунд. Это делает систему оповещения более точной и эффективной.

Напомним, РФ готовит массированный ракетный удар: Ту-95 перебрасывают к Энгельсу.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»