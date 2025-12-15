СБУ сорвала покушение на специалиста оборонного завода в Запорожье

Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция предотвратили покушение в Запорожье: задержан агент РФ, готовивший убийство ведущего специалиста оборонного завода. По данным следствия, 23-летний безработный житель города был завербован через Telegram-каналы с «легкими заработками». После «тестовых заданий» кураторы поручили ему подготовку физической ликвидации чиновника ОПК.



Агент собирал данные о цели — рабочий график, маршруты передвижения, организовал «наблюдательный пост» у КПП предприятия, снимал видео выхода сотрудника и скрытно сопровождал его, чтобы установить домашний адрес. Отчеты с видеоматериалами он передавал куратору в мессенджере и ожидал указаний по способу нападения.



Параллельно фигурант отслеживал локации Сил обороны в Запорожье для возможных ударов управляемыми авиабомбами. Его задержали во время доразведки возле военного транспорта. При обыске изъят смартфон с перепиской и материалами слежки.



Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины («госизмена в условиях военного положения»). Он взят под стражу без права залога; грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, экс-чиновницу оккупационного «правительства ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»