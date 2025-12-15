В Покровске противник пытается расширить контроль к западу от города

Танк Т-72 ВСУ ведет бой в районе Покровска.

В районе Покровска российские войска пытаются расширить свою зону влияния к западу от города и проводят штурмовые действия в направлении Сергиевки, чтобы закрепить свои позиции, сообщает автор военного Telegram-канала «Офицер» с позывным «Алекс».



Он отмечает, что ситуация в Мирнограде крайне запутанная: позиции украинских защитников и российских войск перемешаны, линии боевого соприкосновения (ЛБС) и серая зона не имеют чётко очерченных границ. По его словам, вся обстановка в городе выглядит как сплошная серая зона.



По данным аналитического проекта DeepState, от серой зоны на Покровском направлении до восточных окраин Сергиевки чуть больше 6 км.

За последние сутки украинские защитники на Покровском направлении смогли остановить 47 штурмовых и наступательных действий противника в районах 10 населённых пунктов, среди которых Котлино и Удачное недалеко от Сергиевки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»