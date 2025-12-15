DeepState: за почти четыре года войны РФ оккупировала 23% Донецкой области

Скриншот: DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, за 3 года и 8 месяцев полномасштабной войны — это 44 месяца или около 1350 дней — армия РФ смогла оккупировать 23% территории Донецкой области. При этом под контролем Сил обороны Украины остается 22,6% региона.



Несмотря на то, что в ежедневных сводках линия фронта на Донетчине выглядит динамичной, в масштабе всей области продвижение оккупантов остается крайне медленным. До начала полномасштабного вторжения пророссийские боевики контролировали около 32% территории области.



В первые 40 дней войны, на фоне провала обороны на юге Украины и окружения Мариуполя, российские войска сумели захватить еще 22,4% Донецкой области. Однако после этого темпы наступления заметно снизились. Силы обороны Украины закрепились на рубеже от Великой Новоселки до Угледара, а попытки штурмов Донецкого укрепленного района (ДонУР) обернулись для оккупантов значительными потерями и истощением.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что почти полностью разрушенный авиацией и артиллерией Часов Яр остается точкой сопротивления — ВСУ удерживают важные укрепления.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»