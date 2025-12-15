При обстреле Константиновки ранен один человек

В понедельник, 15 декабря, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, россияне атаковали город с помощью ствольной артиллерии.
«В результате атаки ранено одно гражданское лицо, получившее телесные повреждения по месту своего жительства. Повреждения зданий и инфраструктуры не зафиксированы», — отметил он.
Ранее мы писали, что российские войска 15 декабря четыре раза атаковала Краматорск.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях