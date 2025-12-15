В Покровско-Мирноградской агломерации украинская армия получила подкрепление – ВСУ

Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации. Фото: карта DeepState

Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, российская армия имеет значительные потери и уже задействовала весь свой оперативный резерв – воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка.



«Этими силами россияне пытаются протиснуть нашу оборону, как по флангам, так и напрямую. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам», – отметили в ГВ «Восток».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко