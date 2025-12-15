Украинские войска блокируют продвижение российской армии в центре Покровска – ВСУ

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины контролируют северную часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, в центре города украинские бойцы блокируют продвижение ВС РФ.



«В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей поставок принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинская армия получила подкрепление.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко