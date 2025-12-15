Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Беспилотники атаковали оккупированные Донецк и Макеевку: в городах прогремели взрывы
15 декабря 2025, 21:29

Беспилотники атаковали оккупированные Донецк и Макеевку: в городах прогремели взрывы

Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео

Вечером 15 декабря дроны атаковали оккупированные Донецк и Макеевку. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.

Там утверждают, что работает российская ПВО. В городах погремели взрывы.

В Киевском районе Донецка якобы после атаки БПЛА загорелось здание, в котором ранее размещался магазин Comfy.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационные «мэры» Донецка и Макеевки Алексей Кулемзин и Владислав Ключаров пока не комментировали атаку.

Напомним, что Украина впервые в истории подводными дронами подорвала российскую подлодку.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин Алексей Кулемзин Владислав Ключаров
Места
Макеевка Донецк
Прочее
Взрывы Пожар Война Оккупация Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
все новости
22:53
ВСУ уничтожили колонну техники российской армии под Покровском
22:24
Украинские дроны ударили по складам с «шахедами» и боеприпасами в оккупированном Донецке
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
21:29
Беспилотники атаковали оккупированные Донецк и Макеевку: в городах прогремели взрывы
20:57
Украинские войска блокируют продвижение российской армии в центре Покровска – ВСУ
20:37
ВСУ ликвидировали бывшего «министра ДНР» под Покровском
19:37
В Покровско-Мирноградской агломерации украинская армия получила подкрепление – ВСУ
18:54
«Руины, ямы, подвалы и переправы»: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Северске
18:14
Удар по подлодке РФ в Новороссийске: повреждена корма
18:08
Краматорск – полностью без света
17:47
Над Одессой «Шахед» сбили с самолёта Як-52
17:41
Украина впервые в истории подводными дронами подорвала российскую подлодку
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
17:16
ВСУ поразили газоперерабатывающий завод в России: возник масштабный пожар
16:24
Переговоры в Берлине: Украина не приняла план США по демилитаризации Донбасса— Politico
16:16
Агентку РФ из Краматорска приговорили к 15 годам за шпионаж
15:46
Экипаж «Белый ангел» вывез более 700 жителей Краматорского района за осень
15:16
При обстреле Константиновки ранен один человек
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
14:48
В Покровске противник пытается расширить контроль к западу от города
все новости
ВИДЕО
Уничтоженная колонна российской техники под Покровском. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили колонну техники российской армии под Покровском
15 декабря, 22:53
Удар по складу с «шахедами» в оккупированном Донецке. Фото: кадр из видео Украинские дроны ударили по складам с «шахедами» и боеприпасами в оккупированном Донецке
15 декабря, 22:24
Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео Беспилотники атаковали оккупированные Донецк и Макеевку: в городах прогремели взрывы
15 декабря, 21:29
Российские оккупанты в Северске. Фото: кадр из видео «Руины, ямы, подвалы и переправы»: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Северске
15 декабря, 18:54
Момент взрыва на месте, где располагалась подлодка. Удар по подлодке РФ в Новороссийске: повреждена корма
15 декабря, 18:14
Момент поражения БПЛА. Над Одессой «Шахед» сбили с самолёта Як-52
15 декабря, 17:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор