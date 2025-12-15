Беспилотники атаковали оккупированные Донецк и Макеевку: в городах прогремели взрывы

Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео

Вечером 15 декабря дроны атаковали оккупированные Донецк и Макеевку. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.



Там утверждают, что работает российская ПВО. В городах погремели взрывы.



В Киевском районе Донецка якобы после атаки БПЛА загорелось здание, в котором ранее размещался магазин Comfy.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационные «мэры» Донецка и Макеевки Алексей Кулемзин и Владислав Ключаров пока не комментировали атаку.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко