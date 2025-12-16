Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
16 декабря 2025, 14:04

В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах

Фото: 128 ОГШБр Фото: 128 ОГШБр

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области в результате боевых действий погибла мирная жительница 1952 года рождения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал так называемого «губернатора» региона Евгения Балицкого, назначенного оккупационными властями РФ.

По его утверждению, женщина находилась во дворе собственного дома в момент обстрела и получила смертельные ранения.

На фоне этого Запорожское направление остается напряжённым участком фронта. За минувшие сутки здесь зафиксировано 16 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Основная активность противника пришлась на Гуляйпольское направление — украинские подразделения отразили 13 атак в районах Гуляйполя, Доброполья и Варваровки.

Эксперты отмечают, что Пологи продолжают играть ключевую роль в военной логистике РФ. Город используется как пункт накопления и снабжения техники, которая доставляется по железной дороге.

Расстояние от Пологов до линии фронта составляет немногим более 10 километров, что делает населённый пункт стратегически важным для оккупационных сил.

Ранее сообщалось, что российская армия завершала строительство железнодорожного маршрута из Ростова-на-Дону в Мариуполь, который далее используется для переброски техники в южной части Донецкой и Запорожской областей.

Еще летом авиация ВСУ нанесла удар по пункту управления российских войск к северо-западу от оккупированных Пологов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

