«Новая почта» закрывает последнее отделение в Святогорске

Закрывается последнее отделение Новой почты в Святогорске. Фото: пресс-служба

В Святогорске Донецкой области прекращает работу последнее отделение «Новой почты». Только в ноябре жители С направили и получили более 3 400 посылок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Это было возможно благодаря работникам грузового отделения Nº2: руководительнице Людмиле, оператору Полине, приемщику Евгению и двум водителям Сергеям. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и угрозы дронов пребывания там стало критически опасным. Всем работникам предложена работа в других городах и подразделениях компании», — говорится в сообщении.





В Донецкой области работают 37 отделений, до конца 2025 года запланировано открыть еще 2. Также продолжается установка почтаматов.



Ранее мы писали, что Святогорске Донецкой области прекращает работу отделение «Укрпочты». Компания сообщила, что 7 ноября 2025 года отделение будет работать последний день и обратилась к пенсионерам с просьбой успеть получить свои пенсии.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»