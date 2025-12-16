Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
У Путина отвергли предложение «рождественского перемирия»
16 декабря 2025, 18:04

У Путина отвергли предложение «рождественского перемирия»

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: «ТАСС» Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: «ТАСС»

Позиция России в мирных переговорах «хорошо известна». Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложенном «рождественском перемирии».

По его словам, российская позиция якобы «последовательна и понятна американцам».

«И в целом она понятна и украинцам – мы в этом убеждены. Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выгодную сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», – сказал Песков.

15 декабря в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил идею «рождественского перемирия». Зеленский во время общения с журналистами заявил, что поддерживает эту идею.

Напомним, что, по данным американского издания Politico, во время переговоров в Берлине Украина не приняла план США о создании «свободной экономической зоны» на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Фридрих Мерц
Прочее
Война Рождество Переговоры перемирие
@novosti.dn.ua

