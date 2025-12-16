Украинская армия продвинулась в Запорожской области – ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к югу от поселка Степногорск.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Ореховском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала три раза.
Напомним, что в ВСУ рассказали, где сейчас российская армия проявляет наибольшую активность в городе Покровск на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко