Украинская армия продвинулась в Запорожской области – ISW

Ситуация вблизи Степногорска. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к югу от поселка Степногорск.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Ореховском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала три раза.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко