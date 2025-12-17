«Азов» отбил наступление российских войск под Добропольем: уничтожена штурмовая группа оккупантов

Российский штурм под Добропольем. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины отбили наступление российской армии на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 1-го корпуса «Азов» НГУ.



Воспользовавшись туманом и плохой видимостью, ВС РФ пытались совершить мотопехотный штурм в полосе ответственности 1-го корпуса.



«Много квадроциклов, пехоты и попыток заехать как можно дальше. В общей сложности во время штурма россияне задействовали 16 квадроциклов. И ни один не достиг цели. Еще на подъезде к позициям Сил обороны штурмовая группа оккупантов была разбита. Удачная совместная работа подразделений беспилотных систем, артиллерии и заблаговременное минирование сделали эту «прогулку» последним «ярким воспоминанием» для ее участников», – отметили в «Азове».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко