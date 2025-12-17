Украинские войска продвинулись в Мирнограде и под Покровском – ISW

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в восточной части города Мирноград.



Также геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют о том, что Силы обороны Украины продвинулись к северу от поселка Удачное.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 82 российских штурма, в том числе в районах Мирнограда и Удачного.

Напомним, что украинские десантники разбили колонну бронетехники и отбили массированный штурм армии РФ на Покровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко