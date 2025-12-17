Силы ПВО сбили 37 из 69 БПЛА

ПВО сбила 37 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 17 декабря запустила по Украине 69 дронов. Противовоздушная оборона сбила 37 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 17 декабря (с 18:00 16 декабря) противник атаковал 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, поселок Гвардейское — Крым, около 40 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 37 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.



Ранее мы писали, что вечером 16 декабря российская армия из РСЗО обстреляла промышленную зону города Славянск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»