«Шахеды» ночью атаковали Краматорск: в городе повреждены более двух десятков домов

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

16 декабря с 22:22 по 22:43 российские войска тремя БПЛА «Шахед» ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Удары пришлись по частному сектору и медицинскому учреждению.



Повреждены 25 частных домов и медицинское учреждение. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что вечером 16 декабря российские войска из РСЗО ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены склады и здания предприятий.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко