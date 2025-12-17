Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахеды» ночью атаковали Краматорск: в городе повреждены более двух десятков домов
17 декабря 2025, 10:10

«Шахеды» ночью атаковали Краматорск: в городе повреждены более двух десятков домов

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

16 декабря с 22:22 по 22:43 российские войска тремя БПЛА «Шахед» ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Удары пришлись по частному сектору и медицинскому учреждению.

Повреждены 25 частных домов и медицинское учреждение. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что вечером 16 декабря российские войска из РСЗО ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены склады и здания предприятий.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Александр Гончаренко
Места
Краматорск
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Шахеды Атака БПЛА
