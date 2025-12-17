В Сочи задержали отца и дочь, которые якобы собирались воевать за Украину

В Сочи сотрудники ФСБ заявили о задержании отца и дочери, которых подозревают в намерении принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает издание ASTRA.



По версии российских силовиков, задержанные якобы собирали сведения о Вооружённых силах РФ и планировали выезд для участия в войне против России. Когда именно произошло задержание, в ФСБ не уточняют.



Также утверждается, что операция проводилась совместно с «Службой государственной безопасности Абхазии». Других деталей в ведомстве не раскрывают.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье об «участии в деятельности террористической организации».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»