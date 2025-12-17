Российские войска беспилотником атаковали спасателей, которые ехали на пожар в Дружковке: есть раненые

Раненые в результате российской атаки спасатели в Дружковке. Фото: ГСЧС

Вечером 16 декабря российские оккупанты FPV-дроном атаковали спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате попадания в автоцистерну ранения получили четыре бойца ГСЧС. Пострадавших эвакуировали в больницу. Поврежден пожарный автомобиль.



«Враг целенаправленно наносит удары по подразделениям ГСЧС, которые ежедневно спасают жизни мирного населения и ликвидируют последствия обстрелов. Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права», – отметили в ГСЧС.

Напомним, что 16 декабря войска России атаковали города Константиновка и Дружковка на Донетчине, в результате чего погиб один человек, еще четыре – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко