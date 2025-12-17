Украинские военнослужащие эвакуировали последних жителей из поселка вблизи Часового Яра

Эвакуированы жители из поселка Стенки. Фото: 24 ОМБр

В поселке Стенки Донецкой области оставались трое мирных жителей. Украинские военнослужащие эвакуировали пенсионеров в тыл, они получили убежище и помощь. Об этом сообщили в пресс-службе 24 ОМБр имени короля Данила.



«Пожилые супруги, Александр и Галина, пытались переждать войну дома. Когда россияне разрушили их дом, перебрались жить в подвал. Впоследствии, к супругам присоединился сосед Сергей. Его дом также уничтожили оккупанты. Мужчина получил ранение — обломок FPV попал в ногу. Всем трем жителям более 70 лет», — говорится в сообщении.



Как отмечается, у мужчин диагностирован сахарный диабет, у них уже закончились медикаменты. Военнослужащие вывезли их из поселка на бронетехнике.





В ведомстве призвали жителей прифронтовых районов соглашаться на эвакуацию.



Ранее мы писали, что региональная комиссия приняла решение об обязательной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из девяти населенных пунктов Святогорской громады Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»