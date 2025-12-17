ВСУ взяли под контроль 90% Купянска и отбили территории западнее Покровска – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Силам обороны Украины благодаря активным поисково-ударным действиям удалось отбросить российскую армию от Купянска и взять под контроль почти 90% территории города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу на Покровском направлении.



«В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части города Покровск. Также отбили 56 квадратных километров территории в районах поселков Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска», – рассказал главком.

