Уиткофф отправил Трампу красную икру из России

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал американскому президенту Дональд Трамп ящик красной икры российского производства. Продукт был доставлен из Хабаровского края, о чем сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и торговли в своем Telegram-канале.



Как уточняется, икру произвели на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Уиткофф впервые попробовал ее во время обеда в московском ресторане «Савва» — незадолго до поездки на переговоры с президентом России. В сообщении подчеркивается, что вкус угощения произвел на спецпосланника настолько сильное впечатление, что ему решили подарить целый ящик деликатеса.



«Икру, которая так понравилась гостю, было решено преподнести в качестве презента», — отмечают в ведомстве. Позднее Уиткофф доставил этот подарок президенту США, добавили в пресс-службе. Сам Стивен Уиткофф ситуацию публично не комментировал.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»