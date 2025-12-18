Россия ночью «шахедами» массированно атаковала Черкассы: часть города была обесточена, ранены шесть человек

Последствия атаки на Черкассы. Фото: Черкасская ОВА

В ночь с 17 на 18 декабря российская армия ударными дронами массированно атаковала Черкассы. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



Оккупанты били по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работу.



На нескольких локациях повреждены 15 частных домов, спорткомплекс и автомобили. В результате атаки ранения получили шесть человек.



В пресс-службе ГСЧС в Черкасской области заявили, что в городе повреждена критическая инфраструктура.



Горели дома, хозяйственные постройки и автомобили. Бойцы ГСЧС потушили все пожары. К ликвидации последствий удара привлекли 60 спасателей и 20 единиц техники.



По данным Воздушных сил ВСУ, город массированно атаковали дроны-камикадзе «Шахед».

Напомним, что в ночь с 17 на 18 декабря «шахеды» ударили по Кривому Рогу, в результате чего в городе возникли пожары и ранены четыре человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко