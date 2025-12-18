Российская армия продвинулась в Покровске и Днепропетровской области – DeepState

Продвижение россиян в Покровске. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Захватчики также продвинулись вблизи сел Ровное и Звановка на Донетчине.



Кроме того, российская армия продвинулась возле села Дачное в Днепропетровской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 38 штурмов, в частности в районах Покровска и Дачного, на Славянском – оккупанты атаковали пять раз, в том числе вблизи Звановки.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска взяли под контроль 90% города Купянск на Харьковщине и отбили территории западнее города Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко