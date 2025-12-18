Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков

ЗАЭС

Оккупационная администрация на временно захваченной территории Запорожской области передаёт частные дома украинцев семьям российских работников атомной отрасли, которых привозят для работы на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, жильё вблизи Энергодара оформляют как «подарки» для семей российских ядерщиков. Формальным поводом для таких решений оккупанты называют новогодние праздники.



Для заселения используются дома, которые оккупационные власти объявили «бесхозными». Речь идёт о недвижимости украинцев, погибших во время оккупации, депортированных или вынужденных покинуть свои дома, спасаясь от репрессий и боевых действий.



В движении подчёркивают, что подобная практика носит системный характер и направлена на изменение демографического состава региона.







Ранее Путин подписал указ, фактически «узаконивший» изъятие жилья у граждан Украины на временно оккупированных территориях до 2030 года.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»