Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
18 декабря 2025, 09:59

Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков

ЗАЭС ЗАЭС

Оккупационная администрация на временно захваченной территории Запорожской области передаёт частные дома украинцев семьям российских работников атомной отрасли, которых привозят для работы на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

По данным активистов, жильё вблизи Энергодара оформляют как «подарки» для семей российских ядерщиков. Формальным поводом для таких решений оккупанты называют новогодние праздники.

Для заселения используются дома, которые оккупационные власти объявили «бесхозными». Речь идёт о недвижимости украинцев, погибших во время оккупации, депортированных или вынужденных покинуть свои дома, спасаясь от репрессий и боевых действий.

В движении подчёркивают, что подобная практика носит системный характер и направлена на изменение демографического состава региона.



Ранее Путин подписал указ, фактически «узаконивший» изъятие жилья у граждан Украины на временно оккупированных территориях до 2030 года.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Запорожская область
Прочее
бесхозное имущество ЗАЭС жилье украинцев на ВОТ
Организации
Жовта Стрічка

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
все новости
10:19
ПВО Украины сбила и подавила 63 вражеских БпЛА
10:09
Российская армия продвинулась в Покровске и Днепропетровской области – DeepState
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
09:47
Россия ночью «шахедами» массированно атаковала Черкассы: часть города была обесточена, ранены шесть человек
09:37
Уиткофф отправил Трампу красную икру из России
09:21
Войска России за сутки обстреляли несколько городов Донетчины: погибли три человека, еще четыре – ранены
09:06
«Шахеды» ночью ударили по Кривому Рогу: в городе возникли пожары, ранены четыре человека
08:30
Ночной удар по Запорожью: поврежден жилой дом и гаражный кооператив
07:43
Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск
03:35
Ночной удар по Ростову и Батайску: поврежден танкер в порту, есть жертвы
22:38
США и Россия готовят переговоры по Украине в Майами — Politico
22:12
Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
20:17
Зеленский назначил главу Мариупольской городской военной администрации
19:23
Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры
18:49
В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:47
В Новоподгородном взорвали дом с пехотой РФ — видео
17:31
Удар под водой: как атака на «Варшавянку» бьет по пускам «Калибров»
17:05
33 сотрудницы McDonald’s в Украине добровольно вступили в ВСУ
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
16:34
Российский БПЛА атаковал машину, которая ехала по улице в Константиновке: водитель погиб на месте
16:16
Спасатели эвакуировали жительницу прифронтовой Дружковки
15:50
В Донецкой области полицейские отбивают атаки дронов во время эвакуации
15:50
В полиции рассказали, как проходит эвакуация из Доброполья и есть ли в прифронтовом городе дети
15:30
В метро Берлина создали подземный класс в поддержку украинских детей
15:06
Фильм «2000 метров до Андреевки» попал в шортлист премии Оскар-2026
14:55
В Дарьевке дрон РФ убил 57-летнего мужчину — расследование начато
14:09
ВСУ взяли под контроль 90% Купянска и отбили территории западнее Покровска – Сырский
все новости
ВИДЕО
В результате российского авиаудара повреждена девятиэтажка в Запорожье. Фото: ЗОВА Ночной удар по Запорожью: поврежден жилой дом и гаражный кооператив
18 декабря, 08:30
Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск
18 декабря, 07:43
Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году
17 декабря, 22:12
Атака беспилотников на оккупированный Донецк. Кадр из видео В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
17 декабря, 21:21
Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры
17 декабря, 19:23
В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом
17 декабря, 18:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор