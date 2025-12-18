1 804 удара за сутки: Донетчина под массированным российским огнем

Последствия российских атак на Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины

За сутки полиция Донецкой области задокументировала очередные военные преступления со стороны Россия. В течение 17 декабря по линии фронта и жилым кварталам было нанесено 1 804 удара.



Под обстрелами оказались четыре населенных пункта: Дружковка, Константиновка, а также села Благодать и Щурово. В результате атак погибли три человека, еще четверо мирных жителей получили ранения. Всего повреждено 17 гражданских объектов, среди них два жилых дома.



Самые тяжелые последствия зафиксированы в Дружковке: по городу противник выпустил 15 ударных дронов. В результате погибли два человека, четыре — ранены. Разрушены два многоквартирных дома, административное здание, дом молитвы, а также 10 гражданских автомобилей.



В Константиновке российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате удара человек погиб на месте.

Последствия российских атак на Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, в ГСЧС рассказали о состоянии спасателей, раненых в результате российской атаки в Дружковке.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»