1 804 удара за сутки: Донетчина под массированным российским огнем

За сутки полиция Донецкой области задокументировала очередные военные преступления со стороны Россия. В течение 17 декабря по линии фронта и жилым кварталам было нанесено 1 804 удара.
Под обстрелами оказались четыре населенных пункта: Дружковка, Константиновка, а также села Благодать и Щурово. В результате атак погибли три человека, еще четверо мирных жителей получили ранения. Всего повреждено 17 гражданских объектов, среди них два жилых дома.
Самые тяжелые последствия зафиксированы в Дружковке: по городу противник выпустил 15 ударных дронов. В результате погибли два человека, четыре — ранены. Разрушены два многоквартирных дома, административное здание, дом молитвы, а также 10 гражданских автомобилей.
В Константиновке российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате удара человек погиб на месте.
Последствия российских атак на Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»