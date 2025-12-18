Группа «МВД ДНР» подорвалась в оккупированном Курахово: есть погибшая и раненые

Оккупированное Курахово. Фото: карта Google

В оккупированном городе Курахово Донецкой области при исполнении «служебных обязанностей» в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла «сотрудница» так называемого «Управления по вопросам миграции МВД по ДНР». Об этом стало известно из заявления главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Пострадали еще три «сотрудника» псевдоведомства – женщина 1983 года рождения в тяжелом состоянии, мужчины 1986 и 2002 годов рождения в состоянии средней тяжести.



В «МВД по ДНР» сказали, что группа подорвалась 17 декабря.

Напомним, что ВСУ ликвидировали бывшего «министра ДНР» под городом Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко