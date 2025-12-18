Украинские войска продвинулись в центре Купянска и под Покровском – ISW

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на северо-запад села Ровное.



Также Силы обороны Украины недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в центре города Купянск.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 38 штурмов, на Купянском – три.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска взяли под контроль 90% города Купянск на Харьковщине и отбили территории западнее города Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко