Российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии

Пограничники РФ на территории Эстонии.

Власти Эстонии подтвердили, что утром в среду трое российских пограничников незаконно пересекли государственную границу страны в районе реки Нарва, недалеко от населённого пункта Васкнарва. Об этом сообщает издание Bloomberg.



По данным эстонской стороны, они находились на территории страны около 20 минут, после чего вернулись обратно.



Как сообщили в пограничном агентстве Эстонии, никакого предварительного уведомления о пересечении границы не поступало, что является нарушением действующего двустороннего соглашения о пограничном режиме.

Место пересечения границы Эстонии пограничниками РФ.

Инцидент вызвал обеспокоенность у Таллинна, особенно с учётом членства страны в НАТО. Эстонские власти заявили, что представители Эстонии и России соберутся в четверг для обсуждения произошедшего. Кроме того, в МИД Эстонии намерены вызвать в Таллинн дипломатического представителя РФ.



Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил в эфире общественного телеканала ETV, что на данный момент преждевременно делать выводы о том, было ли пересечение границы случайным или носило характер преднамеренной провокации. Он отметил, что инцидент был зафиксирован на видео, а в районе были усилены пограничные патрули.

Эстония, являясь членом Европейского союза и НАТО на восточном фланге альянса, в последние годы значительно увеличила расходы на оборону. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося почти четыре года назад.



Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия активизирует скрытые действия против стран альянса и в перспективе ближайших лет может рассматривать сценарии прямой конфронтации с одним из его членов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»