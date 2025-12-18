В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников

Фото: ЦНС

В школах временно оккупированного Алчевска отмечено массовое распространение стрептодермии. В частности, в школе №9, по данным местных жителей, более половины учеников отдельных классов уже заболели. Информацию об этом публикует Центр Национального Сопротивления (ЦНС).



Схожие симптомы фиксируются и в других учебных заведениях города — очаг инфекции продолжает расширяться.



Несмотря на очевидную угрозу, ни карантин, ни дистанционное обучение не вводят. По данным ЦНС, родителям фактически дают понять, что отсутствие детей в школе может повлиять на аттестацию, вынуждая семьи подвергать здоровье детей риску.



Стрептодермия — высококонтагиозное заболевание. Отсутствие изоляции, санитарного контроля и медицинского надзора создает благоприятные условия для быстрого эпидемического распространения.



Обращения родителей в оккупационные «медицинские структуры» остаются без ответа: проверок, реагирования и контроля нет. Это еще одно подтверждение системного провала здравоохранения на временно оккупированных территориях.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»