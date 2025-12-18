Связь в критический момент: МВД запустило сервис экстренной помощи

В Украине стал доступен для скачивания официальный сервис экстренной помощи — приложение «112», разработанное МВД Украины. Ключевая особенность сервиса — возможность работать даже при отсутствии мобильной связи.



Как поясняют в МВД, в критической ситуации пользователь связывается с оператором через приложение, после чего специалист службы «112» самостоятельно оценивает обстановку и направляет необходимые службы: спасателей, полицию, медиков и при необходимости газовую службу.



Перед началом использования необходимо пройти обязательную авторизацию — без этого сервис не активируется. Приложение особенно полезно в условиях, когда обычная связь недоступна: в подвалах и укрытиях, где есть Wi-Fi, но отсутствует мобильный сигнал; в районах со слабым или нестабильным покрытием; во время аварий и перебоев в работе сотовых сетей.



В МВД также сообщили о планах по расширению функционала «112». Среди ближайших обновлений — возможность вызова помощи с использованием жестового языка, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей.



Сервис «112» задуман как универсальный канал экстренной помощи, который работает в любых условиях — даже тогда, когда другие способы связи недоступны. В ведомстве подчеркивают, что все персональные данные пользователей надежно защищены: приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности, а информация используется исключительно для обработки экстренных вызовов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»