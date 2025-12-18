В Дружковке загорелся частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Пожар в частном доме в Дружковке. Фото: ГСЧС

17 декабря в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.



Бойцы ГСЧС потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко