С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 68 «кротов» в ВСУ
18 декабря 2025, 14:52

С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 68 «кротов» в ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины с начала полномасштабной войны выявила 68 агентов спецслужб РФ в рядах Сил обороны. Только в 2025 году задержаны 19 российских «кротов»: десять уже получили реальные сроки.

Среди осужденных — майор одной из бригад Воздушных сил ВСУ на Львовщине, который корректировал удары по авиационной инфраструктуре, а также командир подразделения ССО, передававший планы диверсионных рейдов военной разведке РФ.

Такой же срок получил командир самоходного артдивизиона ВСУ за попытку слить секретные планы на Харьковском направлении. Отдельно осужден агент 317-го разведцентра ГРУ, маскировавшийся под капеллана.

С начала года СБУ нейтрализовала четыре агентурные сети РФ в Одесской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях. В Одессе одновременно задержали резидента и трех участников сети, собиравших данные о ПВО, разведподразделениях и логистике Сил обороны.

По материалам СБУ в 2025 году по 15 лет получили 77 предателей (с 2022-го — 188), вступивших в ряды оккупантов. Контрразведка также предотвратила хищения оборонных средств на 33,9 млрд грн (с 2022-го — 51 млрд грн): в Киеве задержаны экс-чиновник Минобороны и сообщники за попытку присвоить 90 млн грн на закупке бракованных ПТРК. Заблокировано более 270 попыток незаконного вывоза оружия с фронта.

За последние месяцы контрразведчики поразили еще 137 единиц тяжелого вооружения противника — от комплексов ПВО, артиллерии и бронетехники до РЛС, РЭБ, БпЛА, автотранспорта, складов боеприпасов и ГСМ. Профессиональный праздник военные контрразведчики отмечают «фейерверками» на вражеских позициях.

Напомним, Служба безопасности Украины уничтожила на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму российскую технику на сотни миллионов долларов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

