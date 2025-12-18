ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке

Оккупированные Донецк и Макеевка. Фото: карта Google

Ночью 18 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения российских БПЛА в оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Украинские войска также поразили сосредоточение живой силы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ в захваченном Донецке. Потери россиян уточняются.



Кроме того, ВСУ ударили по складу горюче-смазочных материалов подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ вблизи оккупированного города Приморск Запорожской области. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, что 14 декабря украинская армия ударила по колонне ЗРК С-400 в Белгородской области РФ, уничтожены ракеты и пусковые установки.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко