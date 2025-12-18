Удар по танкеру в Ростове: поврежден корпус, в корабле образовались пробоины

Танкер «Валерий Горчаков». Фото: MarineTraffic

Ночью 18 декабря под атаку попал танкер «Валерий Горчаков» в порту города Ростов-на-Дону РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



Корабль находился у терминала по перевалке нефтепродуктов.



На танкере повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины. Возник пожар.



В результате атаки погибли два члена экипажа, еще три – получили ранения.

Напомним, что атаку на танкер подтвердили власти города и области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко