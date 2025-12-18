РФ изменила маршруты «теневого флота» после атак морских дронов

Новый маршрут морских судов РФ.

После серии атак морских беспилотников по российскому «теневому флоту» часть судов РФ начала менять маршруты движения, стараясь максимально обходить опасные зоны в Чёрном море. Об этом сообщает аналитический ресурс «Око Гора ✙».



Для наглядности аналитики опубликовали карту с траекториями движения российских судов в разные годы. Она показывает, как маршруты постепенно смещались от первоначального курса 2022 года, проходившего практически по центру Чёрного моря.



По мере усиления угрозы ударов морских дронов Сил обороны Украины российские танкеры начали прижиматься к побережью — сначала к берегам РФ, а затем и Турции, избегая открытых морских пространств.



Согласно представленным данным:

⏺ маршрут 2022 года проходил через центральную часть Чёрного моря;

⏺ в 2024 году суда стали заметно отклоняться от прежнего курса;

⏺ в 2025 году движение максимально смещено в прибрежные зоны.

Измененный маршрут судов РФ.

Аналитики отмечают, что изменение логистики свидетельствует о росте рисков для российского «теневого флота» и повышении эффективности ударов по морской инфраструктуре РФ.

Ранее в ростовском порту был поврежден очередной нефтяной танкер россиян, по предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы. Кроме того, ЕС ввел санкции против 41 судна российского «теневого флота».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»