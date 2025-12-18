Контроль над Донбассом, ЗАЭС и деньги: Зеленский обозначил разногласия с США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы над проектом соглашения о прекращении войны РФ против Украины остаются нерешенными несколько ключевых вопросов в диалоге с Соединенными Штатами Америки. Речь идет о контроле над территориями Донбасса, ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре, ее будущем функционировании, а также о финансировании, в частности через механизм репарационного займа.



Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря, где проходит заседание Европейского совета. По его словам, по ряду сенситивных тем позиции сторон пока расходятся.



«Что касается сенситивных вопросов, о которых мы говорили с Соединенными Штатами Америки: да, Донбасс — вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция, которая оккупирована Российской Федерацией, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество — наша станция, наши права — вопрос не решен. Вопрос денег», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что отдельно акцентировал внимание европейских лидеров на необходимости решения вопроса репарационных займов. По его словам, это важно не только для финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, но и с точки зрения долгосрочных рисков.



«Я свой взгляд сегодня полностью озвучил коллегам-лидерам: я считаю, что репарационные займы — он должен быть решен, этот вопрос, потому что это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, это и вопрос другого характера. Очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках россиян. Мы очень этого не хотим, и считаем, что они будут делать все, чтобы это блокировать», — добавил он.



Также Зеленский сообщил, что пока не получил развернутого ответа от США относительно алгоритма действий в случае повторной агрессии России против Украины. По его словам, вопрос гарантий безопасности остается открытым и требует конкретизации.



«И есть вопрос, на который пока что я не могу получить ответ. Не могу — это не значит, что кто-то не хочет, мы просто еще не дошли до этого. Вопрос всех гарантий безопасности. Когда у тебя не НАТО, а так как НАТО, у тебя гарантии безопасности, как НАТО. Кто-то говорит, может, это еще и лучше, я не знаю, я не берусь оценивать. Я берусь оценивать только одно — ответ на вопрос, что сделают США, если Россия снова придет с агрессией? Что эти гарантии безопасности сделают, как это сработает, как сработают партнеры все, каким образом? Какой силой они остановят Москву? Конкретно», — заявил президент.



Глава Украинского государства подчеркнул, что такой ответ должен быть зафиксирован, даже если он не будет публичным.

«Мне кажется, на это нужно получить ответ. Пусть он будет непубличный, но пусть он будет закреплен в каких-то документах», — резюмировал Зеленский.

Ранее Украина и Соединенные Штаты активизировали работу над тремя ключевыми документами будущей архитектуры послевоенной безопасности и урегулирования. Один из них — гарантии безопасности, которые должны стать основой нового формата отношений Украины с США и НАТО после негативного опыта Будапештского меморандума и многократных нарушений Россией своих международных обязательств.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй