Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Контроль над Донбассом, ЗАЭС и деньги: Зеленский обозначил разногласия с США
18 декабря 2025, 16:03

Контроль над Донбассом, ЗАЭС и деньги: Зеленский обозначил разногласия с США

Контроль над Донбассом, ЗАЭС и деньги: Зеленский обозначил разногласия с США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы над проектом соглашения о прекращении войны РФ против Украины остаются нерешенными несколько ключевых вопросов в диалоге с Соединенными Штатами Америки. Речь идет о контроле над территориями Донбасса, ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре, ее будущем функционировании, а также о финансировании, в частности через механизм репарационного займа.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря, где проходит заседание Европейского совета. По его словам, по ряду сенситивных тем позиции сторон пока расходятся.

«Что касается сенситивных вопросов, о которых мы говорили с Соединенными Штатами Америки: да, Донбасс — вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция, которая оккупирована Российской Федерацией, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество — наша станция, наши права — вопрос не решен. Вопрос денег», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отдельно акцентировал внимание европейских лидеров на необходимости решения вопроса репарационных займов. По его словам, это важно не только для финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, но и с точки зрения долгосрочных рисков.

«Я свой взгляд сегодня полностью озвучил коллегам-лидерам: я считаю, что репарационные займы — он должен быть решен, этот вопрос, потому что это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, это и вопрос другого характера. Очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках россиян. Мы очень этого не хотим, и считаем, что они будут делать все, чтобы это блокировать», — добавил он.

Также Зеленский сообщил, что пока не получил развернутого ответа от США относительно алгоритма действий в случае повторной агрессии России против Украины. По его словам, вопрос гарантий безопасности остается открытым и требует конкретизации.

«И есть вопрос, на который пока что я не могу получить ответ. Не могу — это не значит, что кто-то не хочет, мы просто еще не дошли до этого. Вопрос всех гарантий безопасности. Когда у тебя не НАТО, а так как НАТО, у тебя гарантии безопасности, как НАТО. Кто-то говорит, может, это еще и лучше, я не знаю, я не берусь оценивать. Я берусь оценивать только одно — ответ на вопрос, что сделают США, если Россия снова придет с агрессией? Что эти гарантии безопасности сделают, как это сработает, как сработают партнеры все, каким образом? Какой силой они остановят Москву? Конкретно», — заявил президент.

Глава Украинского государства подчеркнул, что такой ответ должен быть зафиксирован, даже если он не будет публичным.
«Мне кажется, на это нужно получить ответ. Пусть он будет непубличный, но пусть он будет закреплен в каких-то документах», — резюмировал Зеленский.

Ранее Украина и Соединенные Штаты активизировали работу над тремя ключевыми документами будущей архитектуры послевоенной безопасности и урегулирования. Один из них — гарантии безопасности, которые должны стать основой нового формата отношений Украины с США и НАТО после негативного опыта Будапештского меморандума и многократных нарушений Россией своих международных обязательств.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Мирный план репарации переговоры с Трампом
Места
Донбасс Запорожская АЭС Энергодар

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
все новости
16:18
Оккупанты дважды ударили дронами по Краматорску
16:06
РФ изменила маршруты «теневого флота» после атак морских дронов
16:03
Контроль над Донбассом, ЗАЭС и деньги: Зеленский обозначил разногласия с США
15:38
Удар по танкеру в Ростове: поврежден корпус, в корабле образовались пробоины
15:16
Армия РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, есть повреждения
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
14:52
С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 68 «кротов» в ВСУ
14:24
ЕС ввел санкции против 41 судна российского «теневого флота»
14:04
В Дружковке загорелся частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:10
Связь в критический момент: МВД запустило сервис экстренной помощи
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
12:34
Патрульные Запорожья сняли первые минуты после удара РФ
12:17
Не числился ни в одной базе: в Польше арестовали украинца с 71 кг марихуаны
12:12
Российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии
12:10
Почему отделы начинают конкурировать вместо сотрудничества, если нет ISO 9001 (реклама)
11:53
Украинские войска продвинулись под Покровском и в центре Купянска – ISW
11:32
Группа «МВД ДНР» подорвалась в оккупированном Курахово: есть погибшая и раненые
11:20
1 804 удара за сутки: Донетчина под массированным российским огнем
11:16
ВСУ и ГУР выровняли линию фронта и уничтожили полк российской армии на Лиманском направлении – 3-й АК
все новости
ВИДЕО
Фото: СБУ С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 68 «кротов» в ВСУ
18 декабря, 14:52
Связь в критический момент: МВД запустило сервис экстренной помощи Связь в критический момент: МВД запустило сервис экстренной помощи
18 декабря, 13:10
Последствия ударов РФ. Патрульные Запорожья сняли первые минуты после удара РФ
18 декабря, 12:34
Пограничники РФ на территории Эстонии. Российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии
18 декабря, 12:12
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState ВСУ и ГУР выровняли линию фронта и уничтожили полк российской армии на Лиманском направлении – 3-й АК
18 декабря, 11:16
Пехота РФ попала в инженерную ловушку Пехоту РФ уничтожили в инженерной ловушке
18 декабря, 11:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор