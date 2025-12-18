Погиб украинский экипаж вертолета Ми-24

Героически погиб экипаж вертолета Ми-24. Фото: 12 отдельная бригада армейской авиации

В четверг, 18 декабря, во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Об этом сообщили в пресс-службе 12-ой отдельной бригады армейской авиации.



«Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома», — говорится в сообщении.



Как отмечается, открыт сбор для помощи четырем семьям погибших для их поддержки. Номер карты — 4874100022719192.



Ранее мы писали, что во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»