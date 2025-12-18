МиГ-29 ВСУ уничтожил базу операторов БПЛА РФ в Брянской области

Сброс AASM HAMMER на операторов БПЛА в Брянской области.

Украинский истребитель МиГ-29МУ1 нанес высокоточный удар по месту дислокации российских операторов беспилотников, применив две управляемые авиабомбы AASM HAMMER. Видео атаки опубликовали пилоты Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале.



По данным военных, российские операторы БПЛА размещались в жилой застройке, где практически каждый дом используется как огневая точка с подземными укрытиями. Таким образом, противник оборудует военные позиции на собственной территории, маскируя их под гражданские объекты.



Согласно архиву видеоматериалов российско-украинской войны WarArchive, в этот раз удар был нанесен по позициям ВС РФ в поселке Уборки Брянской области.

Поселок Уборки Брянской области, где располагались операторы российских БПЛА.

Населенный пункт расположен примерно в 600 метрах от границы с Черниговской областью, по территории которой оккупанты регулярно наносят удары беспилотниками, в том числе по энергетической инфраструктуре.



Только за последние сутки Россия применила 4855 дрона для атак по Украине. В частности, противник задействовал 82 ударных БПЛА, включая аппараты типов «Шахед», «Гербера» и другие модели.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»