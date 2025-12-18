Зеленский заявил, что не планирует менять Конституцию ради переговоров о безопасности

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
18 декабря 2025, 16:47

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать изменения в Конституцию Украины, в которой закреплен стратегический курс государства на членство в Европейском союзе и НАТО. По его словам, переговоры о гарантиях безопасности без вступления в Североатлантический альянс ведутся независимо от этого положения.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря, где проходит заседание Европейского совета. Зеленский подчеркнул, что решение о возможных изменениях Основного закона может принимать исключительно украинский народ, а не внешние игроки.

«Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства. Во-первых, это Конституция Украины. И пусть украинский народ решает, что делать с этой Конституцией, с нашей Конституцией, а не кто-то решает. Точно не из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то. Это наша Конституция. Мы хотели иметь такие гарантии безопасности. Считаем, что их заслуживаем», — сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что вопрос предоставления гарантий безопасности по примеру статьи 5 договора НАТО с европейскими странами пока не обсуждался. По его словам, такая тема поднималась лишь в ходе переговоров с американской стороной.

«Напрямую партнеры так мне не говорили», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о готовности европейских стран предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО и о возможной увязке таких гарантий с территориальными уступками со стороны Киева.

Президент подчеркнул, что тема гарантий безопасности является сложной и чувствительной. Он допустил, что предложения партнеров могут быть связаны с определенными ожиданиями или уступками, однако подчеркнул принципиальность позиции Украины.

«Понимаю, куда может двигаться привлекательность тех или иных гарантий безопасности со стороны партнеров — могут двигаться в уступки в тех или иных вопросах. Понимаю, как мы будем действовать в таких сложных обстоятельствах. На мой взгляд, здесь должно быть партнерство. Здесь не может быть вопроса обмена. Даже я не о территории, а об услугах. Мы дойдем до этой тематики», — добавил Зеленский.

Ранее Украина и Соединенные Штаты активизировали работу над тремя ключевыми документами будущей архитектуры послевоенной безопасности и урегулирования. Один из них — гарантии безопасности, которые должны стать основой нового формата отношений Украины с США и НАТО после негативного опыта Будапештского меморандума и многократных нарушений Россией своих международных обязательств.

18 декабря Зеленский сообщил, что в рамках работы над проектом соглашения о прекращении войны РФ против Украины остаются нерешенными несколько ключевых вопросов в диалоге с Соединенными Штатами Америки. 

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

