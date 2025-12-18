Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
18 декабря 2025, 18:17

На временно оккупированных территориях почти не работают украинские мобильные операторы. Однако недавно жители стали пользоваться интернет-телефонией, ее можно оформить онлайн. Журналистам издания «Волноваха.City» рассказали люди из оккупации, что дозвонились на подконтрольную территорию Украины. По их словам, удалось подключить интернет-телефонию.

«Связь была очень плохой. Фактически ее не было. Сейчас она есть, и сейчас работает хорошо. Конечно, не без VPN, потому что россияне часто глушат доступ ко многим сайтам. Но устанавливаешь VPN – и уже можно зайти на сайт Интертелеком и оформить интернет-телефонию. У меня это заняло примерно день. Требовалось пополнить счет на 200 гривен для активации и сделать тестовый звонок на украинский номер. Во время звонка качество связи было таким же, как внутри Украины: человека слышно идеально, хотя есть небольшие задержки», — отметил один из жителей.  

Что такое интернет-телефония и как она работает

Интернет-телефония – это технология, позволяющая совершать голосовые звонки через интернет-соединение вместо традиционного сетевого сигнала. SIP-телефония от Интертелеком привязывает ваш номер к специальным приложениям или устройствам, позволяя совершать исходящие вызовы на мобильные и стационарные телефоны и принимать входящие вызовы использовать номер независимо от местоположения.

Как ее подключить

Нужно войти в персональный кабинет на сайте services.intertelecom.ua, в разделе услуг нужно найти SIP-телефонию и включить ее для своего номера. После принятия условий у вас будет логин, пароль и данные сервера.

Существует два способа для установки:

- нужно в смартфоне загрузить приложение IT Phone из Google Play или App Store и зарегистрировать номер Интертелеком для вызова. 

- нужно установить одно из приложений: Zoiper, 3CXPhone, X-Lite или другой SIP-клиент. В настройках необходимо ввести SIP-ID, пароль и сервер (sip.intertelecom.ua или IP-адрес).

Кроме того, требуется настроить переадресацию вызовов (при необходимости). Чтобы все входящие вызовы поступали через SIP, нужно отправить SMS с текстом YES на номер 0941111747, или включить переадресацию в личном кабинете. Для отключения — SMS с текстом NO на тот же номер.

Также важно убедиться, что интернет-соединение работает стабильно (не менее 90 Кбит/с). Для входящих вызовов следует набирать номер в полном формате с кодом.

Ранее мы писали, что Россия заблокировала FaceTime — фирменный сервис видеозвонков от Apple. Ведомство заявило, что «по данным правоохранителей» FaceTime используется для организации «террористических действий», вербовки и мошенничества. На этом основании сервис оказался под блокировками.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

