Россияне ударили по гражданскому авто в Одесской области: погибла мать, пострадали дети

В четверг, 18 декабря, российские оккупанты обстреляли Одесский район ударным дроном. Погибла женщина, еще трое детей — получили ранения. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



«Беспилотник попал в двигавшийся по мосту гражданский автомобиль. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи», — отметил он.



По словам Кипера, ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают им необходимую помощь.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»