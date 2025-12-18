Россияне ударили по гражданскому авто в Одесской области: погибла мать, пострадали дети

В четверг, 18 декабря, российские оккупанты обстреляли Одесский район ударным дроном. Погибла женщина, еще трое детей — получили ранения. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Беспилотник попал в двигавшийся по мосту гражданский автомобиль. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи», — отметил он.
По словам Кипера, ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают им необходимую помощь.
Ранее мы писали, что Краматорская громада в Донецкой области в четверг, 18 декабря, дважды попала под российский обстрел. Известно, что обошлось без жертв и пострадавших.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях