Ситуация в районе Северска критическая: существует угроза окружения части подразделений ВСУ

Ситуация в районе Северска является критической. Фото: Андрей Ткачук

В районе Северска Донецкой области оперативная ситуация остается критической. По данным майора ВСУ Андрей Ткачука, существует угроза окружения части подразделений ВСУ.



«Критическая ситуация для некоторых подразделений возле Северска. Есть угроза окружения», — говорится в сообщении.



Военные аналитики проекта DeepState 16 декабря сообщили, что российские войска продвинулись в районе Северска, а населенный пункт Серебрянка — оккупирован.



Кроме того, Ткачук отметил, что отдельные подразделения все еще присутствуют в Серебрянке, они находятся в полуокружении. В этом районе усложнена логистика.



В Генеральном штабе ВСУ вечером, 18 декабря, уточнили, что россияне проявляют активность в районах Серебрянки.



Также захватчики пытаются переправиться через реку Северский Донец на отрезке Дроновки до села Закотное. Армия РФ преследует цель инфильтрироваться в Закотном.



«Потеря села Закотное может стать критической для подразделений, ведущих оборону в полосе. Без перегруппировки на этом отрезке высок риск окружения наших подразделений», — добавил военнослужащий.



Ранее мы писали, что оккупационные силы РФ опубликовали видео разрушенного участка канала «Северский Донец — Донбас» в районе Часового Яра Донецкой области. Город на Славянско-Краматорском направлении фактически стерт с лица земли.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»