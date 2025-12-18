В Дружковской громаде прекращает работу городской транспорт

С 19 декабря в Дружковкой громаде Донецкой области прекращает работу городской транспорт из-за постоянных обстрелов российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с ухудшением ситуации безопасности и ростом интенсивности обстрелов со стороны врага, с завтрашнего дня временно приостанавливается движение всех автобусных маршрутов на территории громады», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что работа общественного транспорта будет возобновлена ​​после стабилизации ситуации и при условии, что обстановка будет позволять осуществление перевозок.



О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.



Напомним, российские войска почти ежедневно обстреливают Дружковку. В частности, 16 декабря российские войска беспилотником атаковали спасателей, которые ехали на пожар в Дружковке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»