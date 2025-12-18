В Белгороде упала российская авиабомба рядом с детсадом: власти скрывают детали инцидента

В середине декабря полутонная российская авиабомба ФАБ-500 упала на территорию детсада в российском Белгороде. Спасатели эвакуировали из образовательного учреждения 216 человек, в том числе 167 детей. Об этом передает ASTRA.



Как отмечается, на месте «нештатного схода» образовалась воронка. Из близлежащих домов самостоятельно эвакуировалось около 1400 человек. Еще 25 человек разместили в пунктах временного размещения.



В ночь на 13 декабря авиабомбу извлекли и доставили на полигон под селом Бутово для уничтожения.



Известно о как минимум 135 авиабомбах (128 ФАБах и 7 УМПБ) и трех ракетах, которые упали с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.



Ранее мы писали, что 12 декабря в российском Белгороде произошло ЧП. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, произошло падения боеприпаса. Российские СМИ пишут, что это упала российская авиабомба.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»