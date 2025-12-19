Российские войска продвинулись под Северском и в Гуляйполе – DeepState

Продвижение российской армии в Гуляйполе. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись возле сел Дроновка, Никаноровка и Панковка на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили три штурма, на Покровском – 50, на Гуляйпольском – 19, в том числе в районе Гуляйполя.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко