Российские штурмовые группы атакуют свои же позиции на Запорожском направлении, создавая хаос среди войск
19 декабря 2025, 09:39

Российские штурмовые группы атакуют свои же позиции на Запорожском направлении, создавая хаос среди войск

Фото: 156 омбр

На Запорожском направлении российские войска демонстрируют полный хаос. Военное движение «АТЕШ» сообщает: командиры РФ направляют штурмовые группы прямо на позиции своих же подразделений.

Агенты движения из 1441-го мотострелкового полка фиксируют критические ошибки. Отсутствие координации, незнание реальной обстановки и неверная оценка расположения сил приводят к трагическим последствиям.

Один из новых информаторов рассказал о последнем инциденте: ночью группу отправили на штурм без точных координат и свежей схемы позиций. Бойцы выполнили задачу, сражались и проводили зачистку — а потом выяснилось, что атаковали своих же.

Командование пыталось оправдать происшествие «ошибкой карты» и «смещением рубежей», но личный состав понимает правду: это результат полного отсутствия контроля и некомпетентности руководства.

«Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за хаоса и отсутствия связи между подразделениями», — подчеркнули в «АТЕШ».

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские войска провели 22 атаки на Запорожском направлении. На Гуляйпольском направлении силы обороны отбили 19 атак, а на Ореховском — трижды остановили попытки прорыва.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Запорожская область
Прочее
Ореховское направление Гуляйпольское направление хаос в рядах ВС РФ штурм без точных координат
Организации
Атеш

@novosti.dn.ua

