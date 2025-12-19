Фото: 156 омбр

На Запорожском направлении российские войска демонстрируют полный хаос. Военное движение «АТЕШ» сообщает: командиры РФ направляют штурмовые группы прямо на позиции своих же подразделений.



Агенты движения из 1441-го мотострелкового полка фиксируют критические ошибки. Отсутствие координации, незнание реальной обстановки и неверная оценка расположения сил приводят к трагическим последствиям.



Один из новых информаторов рассказал о последнем инциденте: ночью группу отправили на штурм без точных координат и свежей схемы позиций. Бойцы выполнили задачу, сражались и проводили зачистку — а потом выяснилось, что атаковали своих же.



Командование пыталось оправдать происшествие «ошибкой карты» и «смещением рубежей», но личный состав понимает правду: это результат полного отсутствия контроля и некомпетентности руководства.



«Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за хаоса и отсутствия связи между подразделениями», — подчеркнули в «АТЕШ».

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские войска провели 22 атаки на Запорожском направлении. На Гуляйпольском направлении силы обороны отбили 19 атак, а на Ореховском — трижды остановили попытки прорыва.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»