Ночью под удар попали Ростов, Орел и Тольятти: атакованы ТЭЦ и химзавод, часть городов осталась без света, воды и тепла

Последствия атаки на химзавод в Тольятти. Фото: кадр из видео

Ночью 19 декабря атаковали города Ростов-на-Дону, Орел и Тольятти РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и мэр Ростова Александр Скрябин подтвердили атаку на город. По словам Скрябина, части Советского и Октябрьского районов города остались без света, тепла и воды.



В Тольятти попал под удар и загорелся завод «Тольяттиазот». Дорога к предприятию перекрыта.



«Тольяттиазот» входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.



Мэр Тольятти Илья Сухих подтвердил атаку и заявил, что удар пришелся по одному из предприятий города.



В Орле атакована ТЭЦ. ASTRA геолоцировала видео очевидцев из города: на кадрах видно вспышку на Орловской ТЭЦ.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил атаку и заявил, что поврежден объект коммунальной инфраструктуры города. По его словам, Советский район частично остался без света, тепла и горячей воды.



В Министерстве обороны РФ заявили, что российская ПВО ночью якобы «сбила 36 беспилотников в Ростовской области и шесть – в Самарской».

Напомним, что ночью 18 декабря ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко