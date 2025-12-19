Ракетный удар по Орлу попал на видео: повреждена ТЭЦ и коммунальная инфраструктура

Момент ракетного удара по Орлу попал на видео — кадры опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Ночь 19 декабря оказалась напряжённой для нескольких городов России: под обстрел попали Ростов-на-Дону, Орёл и Тольятти.



OSINT-аналитик ASTRA геолоцировал видео очевидцев и отметил, что вспышка видна на Орловской ТЭЦ. Кадры сняты с расстояния около 1,4 км из дома на перекрёстке Полярной и Приборостроительной улиц.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил факт атаки и сообщил о повреждениях коммунальной инфраструктуры города. В результате Советский район частично остался без света, тепла и горячей воды.

Rocket danger in Oryol. Probably a hit at the thermal power station. pic.twitter.com/W0oSVdHOCW — Exilenova+ (@Exilenova_plus) December 18, 2025

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»